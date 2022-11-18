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    Duygu Özaslan minisiyle eşinin kucağına oturarak poz verdi! "Gördüğüm en çılgın çiftsiniz"

    Ünlü fenomen Duygu Özaslan cesur paylaşımlarıyla sosyal medyada gündeme gelmeye devam ediyor. Özaslan'ın son paylaşımı dikkat çekti..
    • 18.11.2022 - 14:24
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    Duygu Özaslan minisiyle eşinin kucağına oturarak poz verdi! 'Gördüğüm en çılgın çiftsiniz'

    Duygu Özaslan sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirmeye ve gündem olmaya devam ediyor. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile evlenen sosyal medya fenomeni yaptığı paylaşımlar ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

    Sosyal medyada çektiği içerikler ile büyük kitlelere ulaşarak fenomen olan Duygu Özaslan instagramı son derece aktif olarak kullanıyor. 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan iddialı pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

    Takipçilerinin beğenisini toplayan ünlü ismin her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alıyor. Son olarak cadılar bayramı konseptli kostümler ile verdiği pozları paylaşan Duygu Özaslan yaptığı hareket ile dikkat çekti.

    Eşinin kucağına oturarak poz verdi

    Duygu Özaslan dün paylaştığı kareler ile dikkat çekti. Eşiyle birlikte vampir kostümü ve makyajı yapan Özaslan bir çorbacıda verdiği pozları paylaştı.

    Duygu Özaslan'ın eşinin kucağına oturarak verdiği poz sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. İşte o kareler..

    Duygu Özaslan minisiyle eşinin kucağına oturarak poz verdi! 'Gördüğüm en çılgın çiftsiniz' #1

    Duygu Özaslan minisiyle eşinin kucağına oturarak poz verdi! 'Gördüğüm en çılgın çiftsiniz' #2

    Duygu Özaslan minisiyle eşinin kucağına oturarak poz verdi! 'Gördüğüm en çılgın çiftsiniz' #3


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