Duygu Özaslan'ın düğün fotoğraflarına tepki! Damat nerede damat'

Influencer kimliğiyle tanınan Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendi. Kendi fotoğraflarına ağırlık veren Özaslan'ın Instagram paylaşımları sosyal medyada olay oldu.

1991 doğumlu Duygu Özaslan, 2013 yılında Youtube'da açtığı kanalda makyaj videolarıyla kendini tanındı.

İlerleyen süreçte büyük bir takipçi kitlesine ulaşarak şöhreti yakalayan Özaslan, şu anda Influencer kimliğiyle de tanınıyor.

Instagram sayfasında paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren fenomen, bir süredir birlikte olduğu basketbolcu Can Maxim Mutaf'tan evlilik teklifi aldı.

Sürpriz evlilik teklifiyle şoke olan Özaslan, o anları sosyal medyada paylaşarak, ''I said yes'' (Evet dedim) notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Instagram'da 2 milyon takipçisi bulunan Duygu Özaslan, Can Maxim Mutaf ile Paris'te evlendi.3 gün 3 gece eğlence yapan çiftin sosyal medya paylaşımları da olay oldu.

Eyfel Kulesi'nin önünde mini gelinliğiyle pozlar veren Özaslan'ın paylaşımları sosyal medyanın gündemine oturdu.

Eşiyle pverdiği pozları paylaşan fenomen, "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." ifadelerini kullandı.

Damat nerede Duygu...

Duygu Özaslan'ın ayakkabısından elbisesine pek çok kıyafeti sponsorluydu. Bu sebeple sık sık reklam paylaşımı yapan fenomene tepkiler de geldi.

Eşiyle pozlarından ziyade kendisinin olduğu pozlara ağırlık veren Duygu Özaslan'a "Damatsız mı evlendin?", "Yani öyle bir hal aldırdın ki evlendiğini değil de bir markayla gelinlik çekimi yaptığını düşünür ilk bakan", "Neden hep yalnızsın" yorumları yağdı.