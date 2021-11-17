Duygu Özaslan'ın eski hali akıllara Serdar Ortaç'ı getirdi

YouTube kanalında çektiği videolarla tanınan Duygu Özaslan, eski haliyle gündeme geldi. Genç kızlara makyaj ve güzellik sırları veren Özaslan, eski haliyle Serdar Ortaç'a benzetildi.

Youtube kanalı açan ve makyaj yaparak videolar çeken Duygu Özaslan, sık sık gündeme geliyor.

Giyim tarzı ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Duygu Özaslan, eski fotoğraflarıyla konuşulmaya başlandı.

Sosyal medya hesabından cesur paylaşımlar yapan ve takipçilerinin beğenisini kazanan Özaslan, eski haliyle şoke etti.

Genç kızlara güzellik sırları veren Duygu Özaslan'ın eski hali Serdar Ortaç'a benzetilirken, görenler şaşkınlığı gizleyemedi.

Özaslan'ın benzerliğini gören bazı sosyal medya kullanıcıları, yorum yapmayı ise ihmal etmedi.

DUYGU ÖZASLAN'IN ESKİ HALİ

Duygu Özaslan'ın birkaç sene önceki kısa saçlı ve zayıf hali, Serdar Ortaç'ın gençlik haline benzetildi. İki ismin fotoğraflarını görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Ortaç ve Özaslan'ın fotoğraflarını yan yana getiren kullanıcılar, "Bu ikili neden birbirine bu kadar beziyor?" tarzında birçok yorum yaptı.