Duygusal paylaşım.. Alişan yeğeninin doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı.. Alişan 2 sene önce hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızı Ceylan'ın doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutladı..

Ünlü şarkıcı Alişan 2021'in Temmuz ayında koronavirüs sebebiyle kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın kızı Ceylan'ın doğum gününü duygusal bir mesaj ile kutladı.

Kardeşini kaybettikten sonra çok zor günler geçiren Alişan yeğenleri ile bol bol vakit geçirerek onların yanında oluyor.

Babalarının yokluğunu bir an bile hissettirmeyen Alişan yeğenlerini kendi çocuklarından ayırmıyor.

Alişan'ın yeğeni Ceylan geçtiğimiz gün 9. yaşına girdi. Yeğeninin doğum günü için bir mesaj yayınlayan Alişan duygu dolu bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından yeğeni ile fotoğraflarını paylaşan Alişan şu notu ekledi;

"Benim küçük aşkımın doğum günü bugün..9 yaşına bastı Ceylan’ım.. Amcan seni çok seviyor hiç unutma olurmu,senin için yapamayacağı şey yok Allah’ın izniyle.. Allah bana nefes verdikçe senin hep yanında olacak.. Seni çok seviyorum amcam.. Sağlıkla İnşallah nice güzel yaşlarını görelim.. Doğum günün kutlu olsun Ceylan’ım"