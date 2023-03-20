DUYURU GELDİ! Gibi dizisi yeni sezon ne zaman? Gibi dizisi 4. sezon yayın tarihi belli oldu! Ekranlarda ilgiyle takip edilen Gibi dizisinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. Dizi hakkında Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber geldi. Peki Gibi dizisi 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

İlk sezonuyla beğeni toplayan ve sonrası 2 sezon daha çekmiş olan Gibi dizisi, dijital platformun sevilen dizilerinden biri olmayı başardı. Dijital dizi ve film platformu olan Exxen'de ekrana gelen Gibi dizisinin yeni sezonu için geri sayım başlamış durumda.

Gibi dizisi yeni sezon ne zaman?

Durum komedisi olarak bilinen ve Feyyaz Yiğit'in başrolünde olduğu dizi, Türkiye'deki en başarılı yapımlardan biri olarak gösteriliyor. Eleştirmenlerden de tam notu alan dizinin oyuncuları da dizi ile beraber büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştu.

Komik sahneleri ve replikleri sosyal medyada sürekli paylaşılan dizi, adeta bir ikon haline gelmişti.

31 Mart'ta yayınlanmaya başlayacak

Acun Ilıcalı'dan dizi hakkında müjdeli haber geldi. Ilıcalı bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında Gibi'nin 4. sezonunu duyurdu. Ilıcalı yaptığı paylaşımda Gibi dizisinin 4. sezonunun, 31 Mart 2023 tarihinde Exxen'de yayınlanmaya başlayacağını açıkladı.