Ebrar Karakurt ile yeni sevgilisi İrem Tuncer herkesin içinde yakınlaştı! Kimseye aldırış etmeden öpüştüler...

Ebrar Karakurt ile yeni sevgilisi İrem Tuncer herkesin içinde yakınlaştı! Kimseye aldırış etmeden öpüştüler...

Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen voleybolcu Ebrar Karakurt, oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, Kuruçeşme'de bir mekanda çevredekilere aldırış etmeden öpüşürken görüntülendi.

Cinsel yönelimi nedeniyle bir dönem tartışmaların odağında yer alan milli voleybolcu Ebrar Karakurt, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, şimdilerde kariyerini İtalya'da sürdürüyor.

Bir süredir kız arkadaşı İmge ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Karakurt'un geçtiğimiz haftalarda sevgilisinden ayrıldığı ortaya çıkmıştı.

Ayrılığın ardından İmge, TikTok fenomeni Devin ile yeni bir ilişkiye başlarken Karakurt'un da yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti.

''Aşık oluyorum''

Özel hayatıyla adından söz ettiren Ebrar Karakurt, Baraj dizisinde canlandırdığı Fulya karakteriyle tanınan oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşamaya başladı.

İrem Tuncer, sosyal medya hesabından "Aşık oluyorum" notuyla Ebrar Karakurt ile fotoğrafını paylaşarak aşklarını ilan etti.

Sarmaş dolaş görüntülendiler

Yaşananların ardından Ebrar Karakurt ve İrem Tuncer, geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme'de bulunan bir mekanda objektiflere takıldı.

Mynet'te yer alan habere göre; canlı müzik eşliğinde eğlenen ikili, bir anda aşka geldi.

Birbirlerine sarılarak dans eden ve şarkılar söyleyen iki sevgili, bir ara çevredekilere aldırış etmeden öpüşürken görüntülendi.