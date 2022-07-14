Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge beyaz bikinisiyle olay oldu!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile yaşadığı aşkla tanınan ve pozlarıyla sık sık gündeme gelen İmge'nin tatil pozlarına yorum yağdı.

Pembe saçlarıyla reklam anlaşmalarına imza atan Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, "Dedim olabilir" lafıyla hafızalara kazındı.

Milli voleybolcu, şimdilerde başarıları kadar özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer aldı.

Eski sevgilisi İmge ile tartışmalı ayrılığı ve göndermeli paylaşımlarıyla son dönemde dikkat çeken Ebrar Karakurt yeni aşka yelken açmıştı.

Oyuncu İrem Tuncer ile aşk yaşayan Ebrar daha sonra İmge ile aynı otelden paylaşım yapmıştı.

Ebrar Karakurt'un eski aşkı İmge, ilişkileri olup olmadığına dair bir yorumda bulunmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor.

Ebrar'ı takip etmeye başlayan İmge'den tatil pozları geldi.

Güzelliğiyle dikkat çeken İmge'yi görenler "Bir tane kusur yok", "Yok böyle güzellik", "Seni kaybeden utansın" yorumları yaptı.