Ebrar Karakurt'un yeni sevgilisi İrem Tuncer pozlarıyla sosyal medyayı salladı...

Baraj dizisinde canlandırdığı Fulya karakteriyle hatırlanan İrem Tuncer, milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile aşkını ilan etti. Tuncer'in sosyal medyadaki kareleri ise, görenleri büyüledi.

Oyuncu İrem Tuncer, milli voleybolcu Ebrar Karakurt ile ilişkisiyle gündemde.

1998 yılında İstanbul'da dünyaya gelen güzel oyuncu, lise sıralarında tiyatroya ilgi duymaya başladı.

Liseden mezun olduktan sonra üniversite eğitimine tiyatro üzerinden devam eden İrem Tuncer, öğrenimini İstanbul Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürmeye başladı.

Ardından temel oyunculuk eğitimleri için Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümünde eğitim aldı.

İrem Tuncer oyunculuk kariyerine ilk kez tiyatro sahnesinde rol alarak adım attı. "Beş Para Etmez Varyete, Artiz Mektebi" oyunlarında sahne aldı.

En büyük çıkışını ise Fox TV ekranlarında yayınlanan "Baraj" dizisindeki "Fulya" rolüyle yakaladı.

Ebrar'ın yeni aşkı güzelliğiyle gündemde

İrem Tuncer, kariyeri kadar aşk hayatıyla da gündemde olan Ebrar Karakurt ile ilişkisini sosyal medya hesabından yayınlandı.

Oyuncu İrem Tuncer, Ebrar ile fotoğrafını "Aşık oluyorum" diye paylaşınca, ikilinin ilişkisi ortaya çıktı. Ebrar Karakurt ise "güneşim" notuyla bir kare paylaştı.

İrem Tuncer ile Ebrar Karakurt'un birlikte olduğu öğrenen hayranları, mutluluk dileklerinde bulundu.

Güzelliği ile dikkat çeken İrem Tuncer, sosyal medyada ilgi görmeye başladı. Instagram'dan yayınladığı fotoğraflarıyla görenler hayran bırakan güzel oyuncu, fiziğiyle ve pozlarıyla beğeni topladı.

İşte Ebrar Karakurt'un yeni sevgilisi İrem Tuncer'in paylaşımları...