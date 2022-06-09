Ebru Gündeş'in kızı Alara kocaman oldu, annesini aratmıyor! Son halini görmüş müydünüz? Şaşıracaksınız...

Ebru Gündeş'in kızı Alara, şimdilerde kocaman oldu. Sosyal medya üzerinden kızını paylaşmayan ve basından uzak tutan Gündeş, boş zamanlarında Alara ile vakit geçirmeyi tercih ediyor.

12 Ekim 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Gündeş, albüm hazırlıklarına başlamadan önce Emel Sayın'a vokalistlik yaptı.

İlk evliliğini 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile, ikinci evliliğini de 2002 yılında avukat Ömer Durak ile yapan Gündeş, 2010 yılında İran Azeri iş insanı Rıza Sarraf'la evlendi.

Bu evliliği uzun ama sorunlu olan Gündeş, 15 Ekim 2011 yılında kızı Alara'yı kucağına aldı ve 2021 yılında eşinden boşandı.

Birçok şarkı yapan ve ödüle layık görülen Ebru Gündeş, Acun Ilıcalı tarafından hazırlanan O Ses Türkiye'de uzun süredir jüri üyeliği yapıyor.

Hayranlarının karşısına hem ekranda hem de konserlerde çıkan Gündeş, özel hayatını basından uzak tutmaya çalışıyor.

Özellikle kızı Alara'yı paylaşmaktan ve basına göstermekten kaçınan Gündeş, gözlerden uzak büyütüyor.

Gündeş'in kızı Alara'yı görenler ise "Annesine ne kadar çok benziyor" demekten kendisini alamıyor.

Alara büyüdü

Ebru Gündeş'in gözlerden uzak tuttuğu kızı Alara, kocaman oldu. Annesine benzeyen ve şimdiden çok güzel bir genç kız olacağının sinyalini veren Alara, annesinin koruması altında büyüyor.

Annesine benzeyen Alara'yı Gündeş'in ne zaman sosyal medya hesabından paylaşacağı bilinmiyor.

Ancak Alara'nın bir süre daha gözlerden uzak büyüyeceği kesin.. Oldukça dikkatli davranan şarkıcı, kızının görüntülenmemesi için basının olduğu yerlerden uzak tutuyor.