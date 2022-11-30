Ebru Polat 'Hep bir ateş...' notuyla paylaştı! Montunu açtı, gören şoke oldu!

Ebru Polat 'Hep bir ateş...' notuyla paylaştı! Montunu açtı, gören şoke oldu!

Ebru Polat sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Montuyla hikaye atan Polat, "Annem beni Rusya'da doğurmuş" dedi ve pembe kazağı ile olay oldu.

30 Haziran 1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Ebru Polat, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.

Bir dönem avukatlık yapan Ebru Polat, müzik piyasasına girmeyi tercih etti ve Çetin Ceviz şarkısı ile iyi bir çıkış yakaladı.

Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde de yüksek lisans yapan Polat, müzik dışında da güzellik alanında çalışmaya başladı.

Güzellik merkezleri açan ve geçtiğimiz günlerde de avukatlığa geri döndüğünü açıklayan Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen Polat, hikaye kısmından montlu bir fotoğraf attı.

"Annem beni Rusya'da doğurmuş'' diyen Ebru Polat, kış vakti tercih ettiği göğüs dekolteli bluzu nedeniyle zor anlar yaşadı.

Ebru Polat yine gündem oldu

Ankara'daki programına yetişmeye çalışan Ebru Polat, 9 derecelik havada giydiği kombini nedeniyle epey zorlandı.

Polat, ''Bakar mısınız, boğazıma kadar çektim montu, neden biliyor musunuz: çünkü böyle çıktım. Kış vakti şuna ne gerek var, sonra boğazına kadar kapatırsın tabi.'' dedi.

Ebru Polat'ın ''Annem beni Rusya'da doğurmuş olabilir. Hep bir ateş var'' sözleri dikkat çekti.

Hukuk bürosu açmak istediğini söyleyen Ebru Polat, OnlyFans hesabının linlini paylaşınca sosyal medyanın diline düşmüştü.