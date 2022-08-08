Ebru Polat 'ın cüretkar pozları sosyal medyayı salladı! 'Alev aldı ortalık'

Şarkıcı Ebru Polat güzelliği ve cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Ünlü isim pozlarıyla adeta sosyal medyayı salladı..

Ünlü şarkıcı Ebru Polat sosyal medyaa paylaştığı birbirinden cesur pozlar ile gündeme gelmeye devam ediyor.Ünlü isim cüretkar pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor.

Her paylaşımı olay yaratan Ebru Polat'ın instagram hesabını 3.4 milyon kişi takip ediyor.Cesur pozları ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı son olarak mavi bikinisiyle paylaştığı fotoğraflar ile gündeme geldi.

Ebru Polat pozlarına "1 mi 2 mi yorum sizin ve gördüğünüz gibi çaysız seksi bir fotom olamaz :) " notunu ekledi..