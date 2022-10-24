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- Ebru Polat kürkçü dükkanına geri dönüyor! 15 yıl aradan sonra gerçek mesleğini yapacak!
Ebru Polat kürkçü dükkanına geri dönüyor! 15 yıl aradan sonra gerçek mesleğini yapacak!
- 24.10.2022 - 13:19
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitimini tamamlamıştı.
Polat, 15 yıl önce asıl mesleği olan avukatlığı bırakıp, müzik alanında kariyerine devam etmişti.
Müzik kariyeri için Londra'ya giden ve Londra’da müzik eğitimi alan Ebru Polat, Türkiye'ye dönüş yaptıktan sonra ‘Çok Geç’ adlı albümünü piyasaya sürdü.
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, şarkılarının büyük ilgi görmesiyle birlikte uzun bir süre müzik alanında ilerledi.
Cüretkar pozların kadını olarak tanınan Ebru Polat, şarkıcılığın yanı sıra kozmetik markası ile servetine servet katmıştı.
Polat, özel hayatının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz günlerde bir paket sakıza ödediği ücretle gündeme gelen Ebru Polat'tan hayranlarını şaşırtan haber geldi.
Sosyal medya hesabından 15 yıl aradan sonra eski mesleğine geri döneceğini duyurdu.
Eski mesleğine geri dönüyor
Şarkıcı olarak bilinen Ebru Polat, asıl mesleği olan avukatlığa 15 yıl sonra dönüş yapacağını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
Polat, İstanbul Baro'sunun önünde çektiği videoya "Önümüzdeki hafta itibarıyla 'avukat hanım' diyeceksiniz. 14 yıl sonra yeniden" notunu düşerek paylaşım yaptı.