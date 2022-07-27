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    Ebru Polat pembe bikinisiyle göreni dumur etti! "Bu kadar açma ayıp"

    Sosyal medyanın en fazla takip edilen isimlerinden birisi olan Ebru Polat, son yaptığı bikinli paylaşım ile hayranlarını mest etti.
    • 27.07.2022 - 15:37
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    Ebru Polat pembe bikinisiyle göreni dumur etti! 'Bu kadar açma ayıp'

    30 Haziran 1983 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ebru Polat, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim aldı.

    Eğitimini tamamladıktan sonra kısa bir süre avukatlık yapan Polat, Çetin Ceviz şarkısı ile rotasını farklı bir alan çevirdi.

    Eğitim almaktan vazgeçmeyen şarkıcı aynı zamanda, Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

    Bugüne kadar birçokk güzel parçaya imza atan Polat, son olarak 2020 yılında Evren Adam ile birlikte düet yaptı.

    Konserler vermeye devam eden ve sosyal medyada bir hayli aktif olan Polat, güzelliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

    Şu sıralar tatilin keyfini süren güzel ve başarılı isim, paylaştığı bikinili karesiyle herkesin aklını başından aldı.

    Ebru Polat'ın hayranları bikinili karelerine yorum ve beğeni yağdırmayı ihmal etmedi..

    Ebru Polat'tan fizik şov

    Sık sık takipçileriyle iletişime geçen ve özel hayatıyla ilgili paylaşımlarda bulunan Ebru Polat, son paylaşımlarıyla akıl aldı.

    Pembe mayosuyla tekne pozu veren ve güzelliğiyle göz kamaştıran şarkıcı, beğeni yağmuruna tutuldu.

    Takipçilerinden bazıları Polat'ın paylaşımlarına "Resmen bebeksin" ve "Bu kadar açma ayıp" şeklinde yorumlarda bulundu.

    Ebru Polat pembe bikinisiyle göreni dumur etti! 'Bu kadar açma ayıp' #1

    Son olarak sabahın erken saatlerinde tekneden günaydın pozu paylaşan güzel şarkıcı, turuncu bikinisiyle fit vücudunu sergiledi.

    Ebru Polat pembe bikinisiyle göreni dumur etti! 'Bu kadar açma ayıp' #2


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