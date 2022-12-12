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    Ebru Polat'ın cesur avatarları mest etti! "Bir insanın avatarı bile seksi ve cool olabilir mi?"

    Ebru Polat son günlerin trendi olan avatar akımına dahil oldu. İşte Ebru Polat'ın iddialı avatarları..
    • 12.12.2022 - 15:57
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    Ebru Polat'ın cesur avatarları mest etti! 'Bir insanın avatarı bile seksi ve cool olabilir mi?'

    Ünlü şarkıcı Ebru Polat son günlerde oldukça popüler olan avatar uygulaması ile fotoğraflarını avatar haline dönüştürdü.

    'Lensa Al' isimli uygulama yardımıyla fotoğraflarını avatara dönüştüren ünlüler kervanına Ebru Polat'ta dahil oldu.

    Uygulama selfie fotoğrafları avatara dönüştürerek ortaya farklı görüntüler çıkarıyor.

    Avatarlarını instagram hesabından paylaşan Ebru Polat paylaşımına "Bir insanın avatarı bile bu kadar havalı, seksi ve cool olabilir mi?" notunu ekledi. İşte Ebru Polat'ın avatarları..

    Ebru Polat ın cesur avatarları mest etti! 'Bir insanın avatarı bile seksi ve cool olabilir mi?' #1

    Ebru Polat ın cesur avatarları mest etti! 'Bir insanın avatarı bile seksi ve cool olabilir mi?' #2

    Ebru Polat ın cesur avatarları mest etti! 'Bir insanın avatarı bile seksi ve cool olabilir mi?' #3

    Ebru Polat ın cesur avatarları mest etti! 'Bir insanın avatarı bile seksi ve cool olabilir mi?' #4

    Ebru Polat ın cesur avatarları mest etti! 'Bir insanın avatarı bile seksi ve cool olabilir mi?' #5

    Ebru Polat ın cesur avatarları mest etti! 'Bir insanın avatarı bile seksi ve cool olabilir mi?' #6

    Ebru Polat ın cesur avatarları mest etti! 'Bir insanın avatarı bile seksi ve cool olabilir mi?' #7

    Ebru Polat ın cesur avatarları mest etti! 'Bir insanın avatarı bile seksi ve cool olabilir mi?' #8


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