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    Ebru Polat'ın eski hali görenleri şoke etti! Kimse tanıyamıyor

    Son zamanlarda gündemden düşmeyen Ebru Polat, bu kez herkesi şaşkına çevirdi. Ünlü ismin yıllar önceki hali ortaya çıktı. Görenler inanamadı. İşte o fotoğraf...
    • 11.11.2022 - 17:56
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    Ebru Polat'ın eski hali görenleri şoke etti! Kimse tanıyamıyor

    Takipçilerinden gelen mesajları yayınlayarak ve iddialı paylaşımlarıyla gündeme gelen Ebru Polat, herkesi şaşkına çevirdi.

    Hem güzelliği hem de yürek hoplatan paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü isim sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

    Güzellik uzmanlığı ve avukatlığın yanı sıra sosyal medyada da influencerlık yapan Ebru Polat, görenleri şaşırtmaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde bir paket sakıza ödediği parayla ağızları açık bırakmıştı. Bu kez eski haliyle gündeme geldi.

    Eski hali şoke etti

    Sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri olan ve magazin dünyasının altını üstünü getiren Ebru Polat eski haliyle ağızları açık bıraktı.

    Tepeden tırnağa estetik harikası olan ünlü isimin estetiksiz halini gören tanıyamıyor. Adeta başka biri gibi.

    Estetikleri ve değişimleri sayesinde gençleşen Ebru Polat'ın ortaya çıkan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraf...

    Ebru Polat ın eski hali görenleri şoke etti! Kimse tanıyamıyor #1

    Ebru Polat kimdir?

    30 Haziran 1983 İzmir doğumlu olan Ebru Polat, küçük yaşta bale eğitimi aldı. Polat, hukuk okumaya karar verip 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. Bir süre avukat olarak görev yaptı.

    Ebru Polat ın eski hali görenleri şoke etti! Kimse tanıyamıyor #2

    2007 yılında ilk albümü Çetin Ceviz'i çıkardı. Avukatlığı bırakıp müziğe yöneldi. Ancak ünlü isim yıllar sonra eski mesleğine geri döndüğünü duyurdu.

    Ebru Polat ın eski hali görenleri şoke etti! Kimse tanıyamıyor #3


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