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    Ebru Polat'ın takipçisinden olay yasak aşk itirafı! "Evli biriyle konuşuyorum" deyince...

    Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat, sosyal medya paylaşımlarıyla da sıkça konuşuluyor. Polat, bu defa Instagram üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.
    • 20.12.2022 - 17:13
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    Ebru Polat'ın takipçisinden olay yasak aşk itirafı! 'Evli biriyle konuşuyorum' deyince...

    Şarkıları ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen şarkıcı Ebru Polat,  sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarıyla konuşulan Polat, şimdilerde sosyal medyada sıklıkla aktifliğine devam ediyor.

    Ebru Polat ın takipçisinden olay yasak aşk itirafı! 'Evli biriyle konuşuyorum' deyince... #1

    1983 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen ünlü ismin küçük yaşlarda bale eğitimi aldığı ve koroda yer aldığı bilinmektedir. 2005 tarihinde Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitimini tamamlayan isim, bir süre avukat olarak da görev almıştır. Sonrasında ise Üsküdar Üniversitesi Psikoloji Bölümünde yüksek lisans yapan Polat, pek çok şarkı ve single çalışması yapmıştır.

    Ebru Polat ın takipçisinden olay yasak aşk itirafı! 'Evli biriyle konuşuyorum' deyince... #2

    Gelen itiraf şaşırttı!

    Geçtiğimiz günlerde dekolteli paylaşımlarıyla konuşulan ünlü isim bu defa takipçileri ile soru cevap yaptı. Instagram hesabının hikaye kısmında takipçilerinden bir itirafta bulunmalarını isteyen ünlü isme gelen bir itiraf ise ünlü ismi şoke etti.

    Ebru Polat ın takipçisinden olay yasak aşk itirafı! 'Evli biriyle konuşuyorum' deyince... #3

    "Evli biriyle konuşuyorum..."

    Bir takipçi "Evli biriyle konuşuyorum, kocası yanında bana yazıyor. Değişik" itirafında bulundu. Polat ise "Kocası seni bir yakalarsa var ya.Bazı kadınlardaki cesaret de ilginç. Biz sevgilimize yapamıyoruz, millet kocasına yapıyor." yanıtını verdi.

    Ebru Polat ın takipçisinden olay yasak aşk itirafı! 'Evli biriyle konuşuyorum' deyince... #4

    İşte Ebru Polat'ın çok konuşulan bazı fotoğrafları...

    Ebru Polat ın takipçisinden olay yasak aşk itirafı! 'Evli biriyle konuşuyorum' deyince... #5

    Ebru Polat ın takipçisinden olay yasak aşk itirafı! 'Evli biriyle konuşuyorum' deyince... #6

    Ebru Polat ın takipçisinden olay yasak aşk itirafı! 'Evli biriyle konuşuyorum' deyince... #7

    Ebru Polat ın takipçisinden olay yasak aşk itirafı! 'Evli biriyle konuşuyorum' deyince... #8

     

    Ebru Polat ın takipçisinden olay yasak aşk itirafı! 'Evli biriyle konuşuyorum' deyince... #9


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