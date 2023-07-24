Ebru Şahin bikinili sahil pozlarıyla mest etti! 'Güzelliği ile ışık saçıyor' Oyuncu Ebru Şahin'in bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyada dikkat çekti. İşte 29 yaşındaki oyuncunun o pozları..

Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medyada paylaştığı kareler ile beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Cedi Osman ile evlendikten sonra magazin gündeminde düşmeyen Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıylada adından söz ettiriyor. 2022 yılında NBA'de forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile evlenen Ebru Şahin sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Instagram'da 4,2 milyon takipçisi bulunan ünlü oyuncu son olarak paylaştığı tatil kareleri ile adından söz ettirdi. Bir sahilde verdiği bikinili pozlarla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin o fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. İşte o kareler..