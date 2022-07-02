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    Ebru Şahin gelinliğiyle büyüledi! Böyle güzellik görülmedi...

    Güzel oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu Cedi Osman ile Kuzey Makedonya'da nikah masasına oturdu.Şahin'nin beyazlar içindeki görüntüsü görenleri mest etti.
    • 02.07.2022 - 09:09
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    Ebru Şahin gelinliğiyle büyüledi! Böyle güzellik görülmedi...

    1994 doğumlu Ebru Şahin, Hercai dizindeki Reyyan karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

    Ekranların popüler oyuncularından biri haline gelen Şahin, son olarak Destan dizinde rol aldı.

    Destan dizisi, geçtiğimiz ay sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti.

    Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmeye karar verdi.

    Güzelliğiyle göz dolduran Ebru Şahin, Cedi Osman ile nikah masasına oturdu.

    Ünlü çiftin nikah töreni, Cedi Osman'ın doğduğu Kuzey Makedonya'da gerçekleşti.

    Nikah, göl üzerinde bir teknede kıyılırken çift, davetlilerle birlikte Makedon müzikleri eşliğinde eğlendi.

    Güzelliğini gözler önüne seren Şahin'in gelinliği herkes tarafından ilgi odağı oldu.

    Çift, düğünlerini 7 Temmuz'da Çeşme'de yapacak.

    Ebru Şahin gelinliğiyle büyüledi! Böyle güzellik görülmedi... #1

    Ebru Şahin gelinliğiyle büyüledi! Böyle güzellik görülmedi... #2

    Ebru Şahin gelinliğiyle büyüledi! Böyle güzellik görülmedi... #3

    Ebru Şahin gelinliğiyle büyüledi! Böyle güzellik görülmedi... #4


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