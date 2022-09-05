Ebru Şahin yeşil kombiniyle mest etti! 'Bu fizik gerçek mi'

Ebru Şahin yeşil kombiniyle mest etti! 'Bu fizik gerçek mi'

Ünlü oyuncu Ebru Şahin güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.Ebru Şahin'in son paylaşımı mest etti..

Cedi Osman ile evlenen ünlü oyuncu Ebru Şahin eşinin maçları nedeniyle Gürcistan'da bulunuyor.Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takım'ımızı yanlız bırakmayan Ebru Şahin Gürcistan'da verdiği pozları paylaştı.

Tiflis'te gezen Ebru Şahin'in instagram hesabından paylaştığı kareler kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak gündeme geldi.

Dün oynanan Gürcistan maçında tribünde bulunan Ebru Şahin eşini biran olsun yanlız bırakmıyor.

Güzelliği ve fiziği ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu son zamanlarda sık sık magazin gündeminde yer alıyor.Ebru Şahin'in instagramda 4.1 milyon takipçisi bulunuyor..

İşte Ebru Şahin'in,Tiflis fotoğrafları...