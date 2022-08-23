Ebru Şahin tam bir estetik güzeli çıktı! O fotoğraf sosyal medyada gündem oldu...

Ebru Şahin tam bir estetik güzeli çıktı! O fotoğraf sosyal medyada gündem oldu...

Hercai dizisinde hayat verdiği Reyyan karakteriyle ünlenen Ebru Şahin'in estetiksiz hali görenleri şoke etti. İşte, Şahin'in gündem olan eski fotoğrafları...

1994 doğumlu Ebru Şahin, Hercai dizindeki Reyyan karakteriyle hafızalarımıza kazındı.

Ekranların popüler oyuncularından biri haline gelen Şahin, son olarak Destan dizinde rol aldı.

Destan dizisi, geçtiğimiz ay sezon finali bölümüyle ekranlara veda etti.

Yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmişti ve çiftin balayında verdiği pozlar çok konuşulmuştu.

Ebru Şahin, son olarak yıllar önceki estetik haliyle gündeme geldi.

Savaşçı, İstanbullu Gelin, Yasak Elma ve Hercai dizilerinin ardından Destan'da sergilediği performansla adından söz ettiren ünlü oyuncu Ebru Şahin, estetik harikası çıktı.

Sosyal medyayı aktif kullanan Şahin, estetiksiz haliyle cesur pozlarını geride bıraktı.

İşte, güzel oyuncunun eski fotoğrafları....