Ebru Şahin'in estetik öncesi halini görenler dumur oldu: 'Yüz yıllık mucize dedikleri bu olsa gerek' Şimdilerde ekranlarda Yüz Yıllık Mucize dizisinde Harika karakterini canlandıran Ebru Şahin, hem oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Güzel oyuncunun bu kez estetiksiz halleri ortaya çıktı. Şahin'in eski halini görenler "Yüz yıllık mucize dedikleri bu olsa gerek" yorumunda bulundu.

Ekranlarda daha önce Hercai ve Destan gibi dizilerde rol alan ve şimdilerde Yüz Yıllık Mucize dizisinde rol alan Ebru Şahin, Cedi Osman'la evliliği sonrası uzun bir balayına çıkmıştı. Ünlü oyuncu, sonrasında Türkiye'ye ve setlere geri dönmüştü. Yüz Yıllık Mucize dizisinde Birkan Sokullu ile başrolleri paylaşan güzel oyuncu, bu kez estetiksiz haliyle görenleri şaşırttı.

Ebru Şahin'in estetiksiz hali şoke etti

18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ebru Şahin'in, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun olduğu bilinmekte. Sonrasında oyunculuk eğitimi alan isim, ilk kez 2016 senesinde Kan Parası filminde rol almıştı. İstanbullu Gelin ve Yasak Elma adlı dizilerde de yer alan Şahin, asıl şöhretini 2019 senesinde yayınlanan Hercai dizisiyle yakalamıştı.

2021-2022 yılları arasında atv ekranlarında yayımlanan Destan isimli dizide Akkız karakterine hayat veren Ebru Şahin geçtiğimiz sene 1 Temmuz 2022 tarihinde basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine girmişti.

"Yüz yıllık mucize dedikleri bu olsa gerek"

Güzelliğiyle ve oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Şahin'in ortaya çıkan estetiksiz fotoğrafları sevenlerini şaşırttı.

Şahin'in eski halini görenler "Yüz yıllık mucize dedikleri bu olsa gerek" dedi.

İşte Ebru Şahin'in estetik öncesi hali...