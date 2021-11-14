Ebru Şahin'li Destan'dan 3. tanıtım geldi: Yayını ger, okunu at Akkız!

Ebru Şahin ve Edip Tepeli'yi buluşturan ATV'nin iddialı dizisi Destan'ın üçüncü tanıtımı yayınlandı. Tanıtıma, ''Yayını ger, okunu at Akkız. Okun düştüğü yer yazgın olsun.'' sözleri damga vurdu.

Yönetmen koltuğunda Emir Khalilzadeh'in oturduğu, senaryosunu Nehir Erdem ile Ayşe Ferda Eryılmaz'ın kaleme aldığı ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Destan, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Henüz yayın hayatına başlamadan Cannes'ta görücüye çıkan ve dünyanın da merakla beklediğı Destan dizisi için geri sayım devam ediyor.

Yapımını Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman gibi dizilere imza atan Bozdağ Film'in üstlendiği, başrollerinde Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Destan dizisinin 3. tanıtımı yayınlandı.

Dizinin yayınlanan üçüncü tanıtımına, ''Yayını ger, okunu at Akkız. Okun düştüğü yer yazgın olsun.'' sözleri damga vurdu.

Gök Kağanı Korkut Han'ın yetim bıraktığı savaşçı dağ kızı Akkız'ın mücadelesini konu edinen ve tarihi dizi severler tarafından dört gözle beklenen dizi, üçüncü tanıtımıyla da çok konuşuldu. İşte Destan 3. tanıtımı...

Destan 3. Tanıtım VİDEO

DİZİNİN OYUNCU KADROSU DA BELLİ OLDU

Destan'ın oyuncu kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar'ın yanı sıra; Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Görkem Kanbolat Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen ve Şahin Ergüney seyirci karşısına çıkacak.

DİZİNİN HİKAYESİ DİKKAT ÇEKTİ

Seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle:

Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda, savaşçı bir kız esir düşer ve kendini çok acımasız bir iktidar savaşı ile çok saf bir aşkın içinde bulur. Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal bir han oğlu Batuga'nın destanlara yaraşır hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.