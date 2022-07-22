Ebru Şallı beyaz mayosuyla mest etti! 'Dünyalar güzeli Ebru..'

Ünlü model Ebru Şallı güzelliği ile büyülemeye devam ediyor.Sosyal medya hesabından paylaştığı mayolu fotoğrafı büyük beğeni topladı.İşte o kareler..

Ebru Şallı cesur instagram paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminde yer alıyor.Ünlü model aktif olarak kullandığı sosyal medyada bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

Son zamanlarda spor yaparken çektiği videoları takipçileriyle paylaşan Ebru Şallı'nın instagram hesabını 2.9 milyon kişi takip ediyor.

Fit vücudu ve güzelliği ile dikkatleri çekmeyi başaran 45 yaşındaki model beyaz mayosu ile havuz başında verdiği pozlar ile yeniden gündeme geldi.