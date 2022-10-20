Ebru Şallı kimdir, eşinden boşanıyor mu? Ebru Şallı'nın eşi kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Ebru Şallı kimdir, eşinden boşanıyor mu? Ebru Şallı'nın eşi kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Ünlü sunucu ve pilates eğitmeni Ebru Şallı'nın hayatı merak edildi. Peki Uğur Akkuş ile evli olduğu bilinen Ebru Şallı kimdir, aslen nereli? İşte hayatı ve merak edilenler...

Model, sunucu ve pilates eğitmeni olarak bilinen Ebru Şallı'nın hayatı merak edildi. Şallı'nın eşi Uğur Akkuş ile 2019 senesinde evlendiği biliniyor. Peki Ebru Şallı kimdir, aslen nereli?

Ebru Şallı kimdir?

15 Ocak 1977 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen Ebru Şallı, 1995 senesinde Queen of Turkey yarışması birincisi olmuştur. 1993 senesinde fotomodellik yapmaya başlayan isim, 1996'da Nişantaşı Kız Lisesi'nden mezun olmuş ve eğitimine devam edememiştir. 1997 senesinde Ozan Orhon ile evlenen Şallı, aradan geçen bir sene sonra boşanmıştır.

Şallı ayrıca oyunculuk da yapmış ve Unutabilsem, Belalım Benim, Gölge Çiçeği gibi televizyon dizilerinde rol almıştır. Reyting Hamdi'de de bir dönem rol almış ve Harun Tan'la evlenmesinin ardından podyumlarda yer almamıştır.

Harun Tan - Ebru Şallı çiftin 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında oğulları dünyaya gelmiştir. Oğlu Pars, 17 Nisan 2020 tarihinde lenfoma nedeniyle vefat etmiştir. Şallı verdiği bir röportajında vejetaryen olduğunu açıklamıştır.

Şallı, Hamilelikte Sağlıklı ve Güzel Kalmak isimli bir kitap kaleme almıştır. Şallı, TV8 ekranında Ebru'nun Mutfağı isimli bir program sunmuştur. Son olarak hafta içi her gün Beyaz TV'de Ebruli programının sunuculuğunu üstlenmektedir.

Ebru Şallı eşinden boşanıyor mu?

Manken Ebru Şallı ve iş insanı Uğur Akkuş, bir dönem ilişkilerinde kriz yaşadıkları iddialarıyla gündeme gelmişti. Son gelişmelere göre Şallı ile Akkuş’un, Emirgan’da seyir halindeki araçta tartıştıkları iddia edilirken, ünlü modelin fiziksel şiddet gördüğü de söylentiler arasında yer aldı. Çiftin boşanacakları iddiası gündeme gelirken, taraflardan kesin bir açıklama ise gelmedi.