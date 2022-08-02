Ebru Şallı leopar desenli mayo giydi! 'Daha ne kadar fit olabilirsin'

Ebru Şallı leopar desenli mayo giydi! 'Daha ne kadar fit olabilirsin'

Eşi Uğur Akkuş ile tatiline devam eden eden Ebru Şallı, havuz başında verdiği pozlarla gündem oldu.

15 Ocak 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ebru Şallı, yaptığı sporlarla adından söz ettiren bir isim oldu.

Harun Tan'la evlenen ve bu evlilikten 2004 yılında Beren, 2010 yılında da Pars adında iki oğlu dünyaya gelen Şallı, 17 Nisan 2020'de evlat acısı yaşadı.

Küçük oğlu Pars'ı lenfoma kanseri nedeniyle kaybeden Şallı, en büyük teselliyi eşi Uğur Akkuş'ta buldu.

2019 yılında Uğur Akkuş ile evlenen Ebru Şallı, soluğu Dubai'de almıştı.

Geçtiğimiz günlerde boşanacakları iddia edilen çift, şimdilerde tatilin keyfini sürüyor.

Leoparlar içinde mest etti

Sosyal medyada paylaştığı pozlarla ilgi odağı olan Ebru Şallı, iddiaları paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Tatiline Kaliforniya eyaletinde devam eden Şallı, havuz başında verdiği pozlarla magazin gündemine oturdu.

Leopar desenli mayo giyen Şallı, fit vücudunu gözler önüne serdi.