Ebru Şallı mini şortlu ayna pozlarıyla mest etti! 'Şarap gibi kadınsın..'

Ebru Şallı mini şortlu ayna pozlarıyla mest etti! 'Şarap gibi kadınsın..'

Ebru Şallı iddialı pozlarıyla isminden söz ettiriyor.Şallı'nın son instagram paylaşımı olay yarattı. İşte olay yaratan o kareler..

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı cesur pozları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.45 yaşında olan Ebru Şallı güzelliği ve fiziği ile dikkat çekiyor.

Sosyal medyada yaptığı her paylaşım kısa sürede büyük beğeni toplayan ünlü mankenin instagramda 2.9 milyon takipçisi bulunuyor.

Ebru Şallı'nın son instagram paylaşımı sosyal medyada uzun süre gündem oldu.Derin göğüs dekoltesi ve mini şortuyla verdiği pozları instagram hesabından paylaşan Ebru Şallı takipçilerinin beğenisini topladı.

İşte Ebru Şallı'nın olay yaratan o paylaşımı..