Ebru Şallı'nın oğlu Beren'e bakın, yakışıklı bir delikanlı oldu! Kaslı vücuduyla mankenlere taş çıkarıyor...

Eski manken Ebru Şallı'nın, Harun Tan ile evliliğinden olan iki oğlundan büyüğü Beren, 18 yaşına girdi. Şallı, Beren'in doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

2012 yılında iş insanı Harun Tan ile dünya evine giren eski manken Ebru Şallı'nın bu evliliğinden Beren ve Pars adında iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

2013 yılında yollarını ayırmaya karar veren ikiliden Ebru Şallı, çocuklarını gözlerden uzak büyütüyordu.

Ancak Şallı'nın küçük oğlu Pars, henüz 10 yaşındayken lenfoma yüzünden hayatını kaybetti.

Pars'ın vefat etmesinin ardından zor günler geçiren Şallı, en büyük teselliyi ise eşi ve büyük oğlu Beren Tan'da bulmuştu.

Daha öncede verdiği bir röportajda, "Benim kocaman oğlum var gözümün içine bakıyor. Ayakta durmak zorundayım eşim var başka çocuklarımız da var." diyen Şallı, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çalışıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü mankenin büyük oğlu Beren Tan ile paylaşımları büyük ilgi görüyor.

BÜUÜK OĞLU BEREN 18 YAŞINDA

Ebru Şallı'nın büyük oğlu Beren Tan, 18 yaşına bastı. Şallı, takipçileri tarafından merak edilen oğlunun doğum gününü Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla kutladı.

Oğlunun bebeklik fotoğrafını paylaşan Şallı, ''Berommmmm daha büyüme yeter. 18 yaş mı? Seni çok aman seviyorum. Anladın sen! Eşsiz pırıl pırıl bir kalp, vicdanlı, hayvan seven, insan seven, saygılı ve sevgi dolu, sporcu, sağlıkçı, kitap okuyan, müzik seven, cool ama merhametli beybimmm benim! Bebektin dün sen yaaaa. İyi ki iyi kiiiiim 18 yaş mı inanamıyorum! Berostaticccccc.'' dedi.

YAKIŞIKLILIĞIYLA DİKKATİ ÇEKTİ

Ebru Şallı'nın birbirinden duygusal paylaşımları hayranlarını hüzünlendirirken gözlerden uzak büyüyen Beren Tan, yakışıklılığı ile dikkatleri üzerine çekti.

Yıllar içinde kocaman bir delikanlı olan Beren Tan, son görüntüsüyle herkesi şaşırttı.

Kardeş acısıyla sarsılan Beren Tan, basından ve sosyal medyadan uzak durmayı tercih ediyor.