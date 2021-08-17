Ebru Şancı paylaşımı ile maça damga vurdu: Benim peşimden bu kadar koşmadın...

Ebru Şancı paylaşımı ile maça damga vurdu: Benim peşimden bu kadar koşmadın...

Galatasaray'ın yeni transferi Alpaslan Öztürk, dün oynanan maç performansı ile dikkati çekti. Ebru Şancı ise sosyal medyadan paylaşım yaparak, "Top peşinde koştuğun kadar benim peşimde koşmadın" dedi.

Göztepe'de sergilediği başarılı performans ile dikkati çeken Alpaslan Öztürk, bu sene Galatasaray'a transfer oldu.

Öztürk'ün transferi geçtiğimiz yıl gündeme gelmiş ancak gerçekleşmemişti.

Sarı-kırmızılı ekibe geldiği için mutlu olan Öztürk, eski manken Ebru Şancı ile evli.

Öztürk'ün eşi Şancı, Instagram hesabını aktif kullanıyor ve sık sık eşini destekleyen paylaşımlar yapıyor.

Dün oynanan Galatasaray-Giresunspor maçında topun peşinden uzun süre koşarak, kapmayı başaran futbolcu eşinin diline düştü.

Ebru Şancı, Instagram hesabının hikaye kısmından bir paylaşım yaparak, eşi Öztürk'e sitem etti.

"BENİM PEŞİMDEN.."

Ebru Şancı, Giresunspor-Galatasaray maçında bir pozisyonda başarılı savunma yapan Alpaslan Öztürk'e esprili gönderme yaptı.

Ebru Şancı sosyal medya hesabından eşini etiketleyip, "Benim peşimden böyle koşmadın be." yorumunda bulundu.

2015 yılında dünyaevine giren Ebru Şancı-Alpaslan Öztürk çifti, geçtiğimiz günlerde üçüncü kez anne-baba oldu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift zaman zaman paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.