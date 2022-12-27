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- Ece Seçkin derin yırtmacıyla beğeni topladı! 'Bir insana her şey mi yakışır'
Ece Seçkin derin yırtmacıyla beğeni topladı! 'Bir insana her şey mi yakışır'
- 27.12.2022 - 13:23
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin instagram paylaşımlarıyla beğeni toplamaya devam ediyor. Müzik hayatına piyano öğretmeni olan annesinin aracılığıyla 3 yaşında adım atan Ece Seçkin 1998 yılında girdiği konservatuvar sınavında, piyano bölümünü birincilikle kazanmıştır.
12 Eylül 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ece Seçkin 2011 yılında Ozan Doğulu ile tanışmasının ardından müzik dünyasına adım atmaya başladı.
Ece Seçkin 2012 yılında çıkardığı "Bu ne yaa" isimli şarkıyla adından söz ettirmeye başladı. Ece Seçkin, 2014 yılında "Şok Oldum" isimli parça ile yeniden müzikseverlerle buluştu.
2021 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile evlenen Ece Seçkin iddialı sahne kıyafetleri ile sık sık magazin gündeminde yer alıyor.
Ece Seçkin'in dün instagram hesabından "Bu hafta nasıl geçti anlamadım" notuyla paylaştığı pozlar kısa sürede binlerce beğeni aldı.
İşte Ece Seçkin'in son instagram paylaşımı..