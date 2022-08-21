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    Ece Seçkin mini elbiseli pozları ile mest etti ! "Kusursuz güzellik"

    Ece Seçkin sosyal medyada paylaştığı kareler ile adından söz ettiriyor.Güzel şarkıcının son paylaşımı büyük beğeni topladı..
    • 21.08.2022 - 12:51
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    Ece Seçkin mini elbiseli pozları ile mest etti ! 'Kusursuz güzellik'

    Ünlü şarkıcı Ece Seçkin şarkılarının yanı sıra sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ilede adından sıkça söz ettiriyor.

    Ece Seçkin instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. 4 yıldır birlikte olduğu pilot Çağrı Terlemez ile 2021 yılında evlenen Ece Seçkin mutlu bir evlilik sürdürüyor.

    Ece Seçkin mini elbiseli pozları ile mest etti ! 'Kusursuz güzellik' #1

    Instagram'da 1.8 milyon takipçisi bulunan Ece Seçkin'in paylaşımları hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.Seçkin'in son olarak paylaştığı mini elbiseli fotoğrafları gündeme geldi.

    İşte ünlü şarkıcının büyük beğeni toplayan son instagram paylaşımı..

    Ece Seçkin mini elbiseli pozları ile mest etti ! 'Kusursuz güzellik' #2

    Ece Seçkin mini elbiseli pozları ile mest etti ! 'Kusursuz güzellik' #3

    Ece Seçkin mini elbiseli pozları ile mest etti ! 'Kusursuz güzellik' #4

    Ece Seçkin mini elbiseli pozları ile mest etti ! 'Kusursuz güzellik' #5


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