Eda Ece'dan ayna pozları! "Dekolte konuşuyor" Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece, sosyal medyada beğeni topluyor. Birbirinden güzel karelerini takipçilerinin beğenisine sunan Ece, ayna pozlarıyla dikkat çekti.

Pis Yedili dizisindeki Cimbom karakteriyle yıldızı parlayan Eda Ece, ekran macerasına devam ediyor.

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Yasak Elma'da rol alan Eda Ece, 7 sezondur performansıyla büyülüyor.

Şevval Sam, Berk Oktay ve Biran Damla Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı dizide "Yıldız" karakteriyle dikkatleri çeken Eda Ece, replikleri ve oyunculuğu ile adından söz ettirmeyi başarıyor.

32 yaşındaki başarılı oyuncu Eda Ece, sosyal medyada oldukça aktif. Özellikle de pozlarıyla...

Ayna karşısında Eda

Eda Ece, Instagram'daki ayna pozuyla ortalığı salladı.

Beyaz büstiyeri ile ayna karşısına geçen Eda Ece, dekolte gösterisi yaptı.

Takipçilerinin binlerce yorum yağdırdığı pozlar, görenleri hayran bıraktı.