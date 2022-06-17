Eda Ece'nin güzelliğini gözler önüne seren beyaz elbisesi... Plajlara bomba gibi döndü!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece, tatil sezonunu açtı. Güzelliğiyle göz dolduran Ece, beyaz elbisesiyle sosyal medya üzerinden gündem olmayı başardı.

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece, yoğun geçen bir sezonun sonuna geldi.

Hayat verdiği Yıldız karakteriyle tanınan ve büyük bir üne kavuşan Ece, 5. sezonu başarıyla tamamladı.

6. sezonda da Yıldız karakteri ile ekranda olmaya hazırlanan Eda Ece, farklı projelerde de yer alacağının sinyalini verdi.

Hem Yasak Elma'yı götürecek hem de farklı platformlarda seyirci karşısına çıkacak olan güzel isim, herkesin ilgisini çekiyor.

Güzelliği ve oyunculuğu ile hayran bırakan Eda Ece, sezon biter bitmez soluğu tatilde aldı.

Yeni sezon çekimlerine kadar dinlenmek isteyen oyuncu, beyaz elbisesiyle göz doldurdu.

Eda Ece tatilde

Disney Plus'ın lansmanına katılan Eda Ece, işlerini halletmesinin ardından tatile çıktı.

Başarılı oyunculuk performansı ile izleyenlerden tam not alan Ece, soluğu İtalya'da aldı.

Beyaz elbisesi ile objektif karşısına geçen Ece, kahve içtiği anları takipçileri ile paylaştı.

Güzel oyuncunun doğal hali ise dikkatlerden kaçmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Bir insan nasıl bu kadar güzel olabilir" yorumunda bulundu.