Eda Erol kendini aştıkça aştı, karın kaslarıyla şov yaptı! 'Baklavaları sayıyoruz Maşallah'

Eda Erol kendini aştıkça aştı, karın kaslarıyla şov yaptı! 'Baklavaları sayıyoruz Maşallah'

Sunucu Esra Erol'un kardeşi, Alişan'ın eski nişanlısı Eda Erol, göbek dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu. Karın kaslarını sergileyen Erol'a binlerce beğeni geldi.

Alişan le kısa bir süre nişanlı kalan ve yollarını ayıran Eda Erol, sosyal medyada adından söz ettirmeye devam ediyor.

Paylaşımlarıyla dikkat çeken Erol'un güzelliği, ablası Esra Erol'un ününü aştı.

Televizyonda ilk ekran deneyimine 2 yıl önce 46 Yok olan dizisiyle start veren duyduğumuz Eda Erol, son pozuyla akılları aldı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olan Eda Erol, moda sektöründe işler yapıyor.

Kendi markasını kuran Eda Erol, ablasının da stilistliğini yapıyor.

36 yaşındaki güzel isim bekarlığın tadını çıkartırken, pozlarıyla da gündeme gelmeye devam ediyor.

Karın kaslarını gösterdi

400 bine yakın Instagram takipçisi bulunan Eda Erol, yeni bir paylaşım yaptı.

Sarı saçları ve crop bluzuyla göbeğini açıkta bırakan Erol'un fit görüntüsü dikkat çekti.

Zamanının çoğunu sporda geçiren Eda Erol'un fiziği, yaza hazır olduğunu kanıtladı.

Karın kaslarını gösteren Erol'a takipçilerinden beğeni ve yorumlar art arda geldi. Bazıları ise "Alişan'dan sonra çok değişti" yorumunda bulundu.

İşte Eda Erol'un cesur paylaşımı...