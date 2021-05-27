Eda Karabulut kimdir? Demet ve Alişan konuğu Eda Karabulut hakkında bilgiler..

MasterChef 2019 yarışmacılarından olan Eda Karabulut, Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler Şef Eda karabulut'un hayatını merak ediyor. Peki Eda Karabulut kimdir?

Masterchef Türkiye'nin 2019 sezonunda sergilediği performans ile adından söz ettirmeyi başaran yarışmacılardan biri olan Eda Karabulut Nayır, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor.

Programın sıkı takipçileri, Eda Karabulut'un hayatı hakkında bilgi almak için araştırmalar gerçekleştiriyor. Eda Karabulut kimdir, kaç yaşında ve nereli? sorularına yanıt aranıyor.

Peki, Şef Eda Karabulut kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Demet ve Alişan konuğu Eda Karabulut hakkında bilgiler..

ŞEF EDA KARABULUT KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan MasterChef Eda, İstanbul'da doğmuştur. 36 yaşında, 8 yıllık evli ve ikiz çocuk annesi olan Eda Karabulut Nayır, lise mezunudur.

Eda Karabulut Nayır, "Çok çeşitli hobilerim olmasına rağmen en sevdiğim yere mutfağa gönül verdim ve çocuklarımın büyümesiyle profesyonel anlamda adımlar atmaya başladım. Şuan pastacı kalfasıyım nereye kadar gitmem gerekiyorsa, bu yolda devam edeceğim." demiştir.

Eda Karabulut, yarışmadan ayrıldıktan sonra kendine ait bir restoran açmıştır.