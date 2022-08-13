Eda Taşpınar'ın minicik bikinisi 'hiç giymeseydin' dedirtti

Eda Taşpınar'ın minicik bikinisi 'hiç giymeseydin' dedirtti

Sosyal medyada cesur pozlarını paylaşan Eda Taşpınar, Mykonos tatiline devam ediyor. Son olarak minik bikinisiyle boy gösteren güzel isim, sosyal medyayı salladı.

1 Mayıs 1980 yılında İstanbul'da doğan sosyetik güzel Eda Taşpınar'ın çocukluğu babasının da başkanı olduğu Moda Deniz Kulübü'nde geçti.

Ailesinin eğitimine önem verdiği Taşpınar, Londra'da Central School of St.Martins’de de moda üzerine eğitim aldı.

Tüm bu eğitimlerinin ardından Taşpınar: Armani, Vivienne Westwood, Stella McCartney, Maxmara gibi dünyaca ünlü markalarla çalışma şansı buldu.

Kariyer hayatına CNN Türk'te yayınlanan Trendikon programı ile başlayan Taşpınar'ın tanınırlığı hızla artmaya başladı.

2010 tarihinde Acun Ilıcalı'nın düzenlediği "Yok Böyle Dans" adlı programda da yer alan Taşpınar, sosyal medyanın en aktif isimlerinden birisi..

Minik bikinisiyle poz verdi

Sık sık güneşlenen ve pozlarıyla güzelliğini sergileyen Eda Taşpınar son olarak, bikinili pozuyla takipçilerinin karşısına çıktı.

Minik bikinisiyle verdiği pozunu takipçilerinin beğenisine sunan Taşpınar, adeta mest etti.

Bronz teniyle kasıp kavuran Taşpınar'ın pozuna binlerce beğeni yağdı.