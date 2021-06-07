EDHO 198. bölüm fragmanı: 'Canını alacağım, sırada sen varsın'

ATV'de yayımlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 198. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş sona erdi. EDHO'nun yeni bölüm fragmanında Rıdvan'ın vurulduğu görülüyor. İşte 198. bölüm fragmanı..

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 197. bölümüyle yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. bölüm fragmanı yayımlandı mı? sorusuna yanıt ararken, merakla beklenen 198. yeni bölümünden ilk tanıtım fragmanı yayımlandı.

İşte, bomba gibi bir bölümle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 198. yeni bölüm fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 198. Bölüm Fragman İZLE

EDHO 198. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATV'nin uzun soluklu ve reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 198. bölüm fragmanı yayımlandı. Yeni bölüm fragmanında, Rıdvan'ın vurulduğu ve çatışmaların yaşandığı görüldü.

Doğan baba ile Hamdi babanın düşmana karşı ellerine silah alıp çatışmaya girdiği anların ekrana getirildiği fragmanda, Hızır Çakırbeyli'nin Savaş'a söylediği ''Ben senin canını alacağım. Bekle, sırada sen varsın.'' sözleri, heyecanı arşa çıkardı.

Hızır Çakırbeyli, gelini Didem ve dostu Haşmet Façalı'nın ölümünün arkasındaki isim olan Rıdvan ve ailesini bir bir avlamaya başlar. Verdiği savaştan kayıplarına rağmen galip çıkmaya kararlı olan Hızır Çakırbeyli, kardeşi İlyas Çakırbeyli ve aile dostu Behzat Façalı'nın da yardımıyla Rıdvan'ı ve çocuklarını yakalar.

Rıdvan'ın son bir hamleyle Ortadoğu'da enerji şirketlerinin güvenlik işlerini yapan Savaş'tan yardım istemesi ise Hızır Çakırbeyli ve dostlarına yeni bir düşman kazandırır.

Hızır Çakırbeyli yeni düşmanı Savaş'la verdiği mücadelede en yakınındaki isimler tehlikeye girer. Sevdiklerini ve dostlarını korumak için her şeyi yapan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda kendi canını da vermeye hazırdır. Hızır Çakırbeyli'nin bu mücadelesinde en büyük destekçisi de yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Şahin Ağa'nın yardımıyla kendi ayakların üzerinde duran Kimsesiz Doğan'ın desteğiyle de sokaklarını babası olan Alpaslan Çakırbeyli, yıllar önce rahmetli babasının da düştüğü yol ayrımında Kimsesiz Doğan'ın telkinleriyle yönünü bulmaya hazırdır.