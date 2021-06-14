EDHO 199. bölüm sezon finali fragmanı: 'Hedefe kendimi koyacağım!'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın sezon finali için geri sayım başladı. Merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm sezon finali fragmanı da yayımlandı. İşte EDHO 199. bölüm fragmanı..

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ve başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Pelin Akil gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 198. bölümüyle reytinglerde yine zirveye oynadı.

Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümde neler yaşanacağını merak eden izleyiciler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölüm fragmanı yayımlandı mı? sorusuna yanıt ararken, merakla beklenen 199. yeni bölümünden ilk tanıtım fragmanı yayımlandı.

Heyecanın bir an olsun eksik olmadığı ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanında, Hızır Çakırbeyli'nin kendini hedefe koyduğu ve ardından yeni düşman Savaş'ın vurulduğu görüldü.

İşte, bomba gibi bir bölümle ekranlara veda etmeye hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 199. bölüm sezon finali fragmanı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. Bölüm Fragmanı İZLE

EDHO 199. BÖLÜM SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

ATV'nin uzun soluklu ve reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 199. bölüm sezon finali fragmanı yayımlandı. İşte 199. bölümde yaşanacaklar...

Yaman Korkmaz ve ailesi bu kez namlunun ucundadır. Şahin Ağa'yı Savaş'ın elinden kurtardığı için hedef haline gelen Hamdi Korkmaz ve ailesi bu kez büyük düşmanla yüz yüze gelir. Savaş'a karşı masayı satmayan Yaman Korkmaz ise müttefiki Hızır Çakırbeyli'nin hayatı için canını ortaya koymaya hazırdır.

Kimsesiz Doğan'ın ölümü Çakırbeyli ailesi ve dostlarında şok etkisi yaratırken Savaş ve ekibinde zafer sarhoşluğu yapar. Verdiği savaşta sona yaklaştığını bilecek kadar tecrübeli olan Hızır Çakırbeyli, kartların yeniden dağıtılması için kendi hayatını ortaya koyar. Hızır Çakırbeyli'nin kendisini ortaya koyarak kurduğu planın kilit ismi ise yeğeni Alpaslan Çakırbeyli olur.

Savaş'ın mekânına girmek için plan yapan Alpaslan Çakırbeyli, amcası Hızır Çakırbeyli'nin hayatının pamuk ipliğine bağlı olduğunu bilerek elinden geleni yapar.

İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı ise Rıdvan'ı ortada bırakarak Savaş'ın yanına geçen Volkan ve Koray'ın peşine düşer. Behzat Façalı ve Hızır Ali Çakırbeyli ise intikamlarına bir adım daha yaklaşır.