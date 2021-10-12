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- EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV'ye çevrildi
EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV'ye çevrildi
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 19:18
- Güncelleme : 12.10.2021 - 19:28
ATV ekranlarında yayınlanan ve 6 sezondur seyirciye nefes kesen anlar yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonuyla başlayacak.
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, geçtiğimiz sezon 199. bölümü ile sezon finali verdi.
Dizide uzun zamandır yer alan oyuncular geçtiğimiz sezon peş peşe ayrılırken, 7. sezona 12 yeni oyuncu ile başlanılacağı öğrenildi.
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in kaleme aldığı EDHO, hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.
Dizinin hayranları ise TV yayın akışlarını ve yapılan haberleri araştırarak, EDHO'nun bugün ekranda olup olmayacağını merak ediyor.
Seyirciler, "EDHO'nun yeni sezonu bu akşam yayınlanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, EDHO'nun yeni sezonu bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...
EDHO'NUN YENİ SEZONU BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi 26 Ekim olarak açıklandı ve diziden henüz fragman gelmedi.
Dizinin Instagram hesabında 7. sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. 21 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Çakallarla Dans 5 yer aldı.
12 OYUNCU BİRDEN
Yeni sezonu ve yeni bölümleri merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine, 12 oyuncu katıldı.
Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; diziye katılan oyuncuların arasında Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi isimler yer alıyor.
Ali Eyüboğlu yazısında diziye yeni katılan oyuncuların karakterleri hakkında da detayları paylaştı.
- Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
- Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
- Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni
- Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi
- Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna
- Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı
- ‘Masa’nın yeni üyesi Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa
- ‘Masa’nın yeni üyesi Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu
- Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası
- Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni
- Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu
- Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı