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    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV'ye çevrildi

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 7. sezonunu bekleyenler, "EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak mı?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, EDHO'nun yeni sezonu bu akşam yayınlanacak mı?
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 19:18
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 19:28
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    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV'ye çevrildi

    ATV ekranlarında yayınlanan ve 6 sezondur seyirciye nefes kesen anlar yaşatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonuyla başlayacak.

    Başrollerinde Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba gibi güçlü isimlerin yer aldığı dizi, geçtiğimiz sezon 199. bölümü ile sezon finali verdi.

    Dizide uzun zamandır yer alan oyuncular geçtiğimiz sezon peş peşe ayrılırken, 7. sezona 12 yeni oyuncu ile başlanılacağı öğrenildi.

    Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in kaleme aldığı EDHO, hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

    Dizinin hayranları ise TV yayın akışlarını ve yapılan haberleri araştırarak, EDHO'nun bugün ekranda olup olmayacağını merak ediyor.

    Seyirciler, "EDHO'nun yeni sezonu bu akşam yayınlanacak mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, EDHO'nun yeni sezonu bu akşam yayınlanacak mı? İşte detaylar...

    EDHO'NUN YENİ SEZONU BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon tarihi 26 Ekim olarak açıklandı ve diziden henüz fragman gelmedi.

    Dizinin Instagram hesabında 7. sezonun yakında başlayacağı duyuruldu. 21 Eylül ATV yayın akışı içerisinde saat 20:00’de Çakallarla Dans 5 yer aldı.

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #1

    12 OYUNCU BİRDEN

    Yeni sezonu ve yeni bölümleri merakla beklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine, 12 oyuncu katıldı.

    Milliyet'ten Ali Eyüboğlu'nun haberine göre; diziye katılan oyuncuların arasında Tardu Flordun, Ragıp Savaş, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi Uğur Yücel, Serdar Deniz, Levent Ülgen, Servet Pandur, Eren Vurdem, Alara Turan gibi isimler yer alıyor.

    Ali Eyüboğlu yazısında diziye yeni katılan oyuncuların karakterleri hakkında da detayları paylaştı.

    • Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #2

    • Ragıp Savaş: Emine ve Tipi’nin yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #3

    • Burcu Binici: Emine’yle Tipi’nin yeğeni

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #4

    • Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #5

    • Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #6

    • Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #7

    • ‘Masa’nın yeni üyesi Uğur Yücel: Şanlıurfalı ağa

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #8

    • ‘Masa’nın yeni üyesi Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #9

    • Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #10

    • Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #11

    • Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #12

    • Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı

    EDHO bu akşam var mı, ne zaman yayınlanacak? Gözler ATV ye çevrildi #13

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