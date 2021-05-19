EDHO Didem öldü mü? Gizem Arıkan’dan duygusal paylaşım..

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümünde Hızır Ali ve Didem'in nikah merasiminden hemen sonra vurulduğu anlar geceye damga vurdu. Peki, EDHO Didem öldü mü? Gizem Arıkan diziden ayrıldı mı?

ATV ekranlarının uzun soluklu ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yine izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın dün akşam yayımlanan 195. bölümünde, dizinin başrollerinden biri olan Hızır Ali ve Didem'in vurulduğu anlar kameralara yansıdı.

Bu sahnelerin ardından izleyiciler, ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Didem öldü mü? Gizem Arıkan EDHO'dan ayrıldı mı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Didem öldü mü? Gizem Arıkan diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

EDHO DİDEM ÖLDÜ MÜ, GİZEM ARIKAN DİZİDEN AYRILDI MI?

ATV ekranlarında yayımlanan ve yayımlandığı güne damgasını vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 195. bölümüyle adeta izleyenlerin nefesini kesti.

EDHO'nun 195. yeni bölümünde, Çakırbeyli ile Façalı ailelerinin çocukları Hızır Ali ile Didem evlendi. Ancak Didem ve Hızır Ali birlikte mutlu bir hayat için evet derken düşman da yerinde durmadı. Rıdvan, ''Musa'nın kanına kan isterim.'' diyerek Hızır Ali ve Didem'in aracına pusu kurdurup ikisini birden vurdurdu.

Saldırıda ağır yaralanan Didem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Didem'in ölüm haberi Çakırbeyli ve Façalı ailelerini yasa boğdu.

Didem'in babası Haşmet Façalı ise kızının ölümüyle kendisini kaybetti. Dizide Didem karakterina hayat veren Gizem Arıkan, Instagram hesabı üzerinden veda paylaşımında bulundu.

Arıkan, yaptığı paylaşıma, ''Dido’m iyi ki beni buldun. Fırtına gibi gelip çiçek gibi gidiyorsun. Böyle kaliteli bir işin içinde olduğum için kendimi ne kadar şanslı hissettiğimi anlatamam. Bana bu fırsatı veren güvenen Dido’yu emanet eden senaristlerimize, yapıma, yönetmenlerime çok teşekkür ederim." notunu düştü.

GİZEM ARIKAN KİMDİR?

1985 yılında dünyaya gelen Gizem Arıkan, çok küçük yaşlarda tiyatro ile tanışmış ve ilk oyunculuk deneyimini kadrosunda Gizem Karaca ve Mustafa Mert Koç'un yer aldığı ''Organik Aşk'' adlı film ile gerçekleştirmiştir.

Daha sonra, ''Çocuktan Al Haberi'' isimli programa katılmış ve TRT ekranlarında yayımlanmış olan ''Aşkın 5 Hali'' adlı belgesel filminde yer almıştır. Ayrıca 2018 yılında Kahraman Deniz'in seslendirmiş olduğu ''Böyle Sever'' isimli şarkının klibinde oynamıştır.

2019 yılında Kanal D ekranlarında yayımlanan ''Yaralı Kuş'' adlı dizide başrol karakter Meryem'i canlandırmıştır. Güzel oyuncunun boyu 1.68 cm, kilosu 53, burcu ise Kova'dır.