EDHO ekibinin yeni dizisi Benim Hayatım'dan üzen karar! Final tarihi belli oldu

EDHO ekibinin yeni dizisi Benim Hayatım'dan üzen karar! Final tarihi belli oldu

EDHO ekibinden bazı isimlerin imzasını taşıyan Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım'dan izleyicisini üzecek bir haber geldi. İstenilen reytinglere ulaşamayan Benim Hayatım için final kararı verildi.

Genel yönetmenliğini Onur Tan'ın, yönetmenliğini ise Orkun Çatak'ın üstlendiği, senaryosunu Sadettin Tolan ile Ali Buhara Mete'nin kaleme aldığı Star TV'nin yeni dizisi Benim Hayatım, istediği başlangıcı yapamayan dizilerden...

Başrollerinde Savaş Özdemir, Genco Özak ve Nilsu Berfin Aktaş'ın yer aldığı BVB Yapım imzalı Benim Hayatım dizisi, pazar günkü reyting savaşından başarılı çıkamamıştı.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞMİŞTİ

Pazar günü Teşkilat ve Yargı gibi konusu ve oyuncu kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çeken rakiplerinin gerisinde kalan Benim Hayatım dizisinin ekran yolculuğuna devam etmesi için yayın günü değişmişti.

Yapımcılığını Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın senaristi Bahadır Özdener'in üstlendiği dizinin yayın günü, pazar gününden perşembe gününe kaydırılmıştı.

Alınan gün değişikliği kararı, dizinin sevenlerini endişelendirmişti çünkü genellikle gün değişikliğinden sonra reytingler istenen seviyeye gelmezse dizilerin final yaptığı biliniyordu ve kaçınılmaz son gerçekleşti.

FİNAL YAPIYOR

Bir baba kızın dramı ile büyük ve güçlü bir ailenin içinde dönen fırtına ve entrikaları etkileyici bir dille ekrana taşıyan Benim Hayatım dizisinden hayranlarını üzecek haber geldi.

Perşembe günleri ekranlara gelen Camdaki Kız, Bir Zamanlar Çukurova ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı gibi ciddi rakipleri karşısında başarılı olamayan Benim Hayatım dizisi çin final kararı alındı.

TV100'ün haberine göre, büyük umutlarla yola çıkan dizi, Aralık ayında final yapacak.