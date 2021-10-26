EDHO hasreti sona eriyor! İlyas'a kurulan tuzak tüm dengeleri alt üst edecek

EDHO hasreti sona eriyor! İlyas'a kurulan tuzak tüm dengeleri alt üst edecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, bu akşam yeni sezonuyla ekranlara geliyor. Dizide Hızır, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşırken İlyas'a kurulan tuzak, tüm dengeleri değiştirecek.

Altı sezonu geride bırakan ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yedinci sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı aksiyon dolu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni kadrosuyla bu akşam izleyici karşısına çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonunun ilk bölümünde, Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır.

İLYAS'A KURULAN TUZAK DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır cezaevine girer. Çakırbeyli Ailesi'nin bu zor zamanlarına İlyas derman olur.

Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas'a kurulan tuzak dengeleri değiştirecek.

DİZİYE KATILAN YENİ KARAKTERLER

UĞUR YÜCEL (AĞA DAYI)

Urfa'nın köklü ailelerinden olan Ağa Dayı çok güçlü ve önemli biri. Başlı başlına kendi bir devlet...

TARDU FLORDUN (KAAN)

Tufan'ın yeğeni. Oldukça tehlikeli ve güçlü biri.

NURSELİ İDİZ (ANNA)

Madam Anna... Tüm para akışı onun üzerinden geçiyor, çok zengin ve güçlü bir kadın.

BURCU BİNİCİ (DENİZ)

Tipi ve Emine'nin yeğeni. Uzun yıllar yurt dışında yaşamış, deli dolu korkusuz bir kız.

RAGIP SAVAŞ (AZİZ)

Tipi ve Emine'nin yeğeni. Masa'da Tipi'nin yerine oturacak. Hastalık derecesinde titiz, çok güçlü ve tehlikeli.

ALARA TURAN (YILDIZ)

Efraim ve Melek'in kızı. Ailenin en güvenilir üyelerinden biri. Alpaslan firardayken onun en büyük destekçisi.

LEVENT ÜLGEN (EFRAİM)

Hızır'ın eniştesi, Melek'in kocası. Uzun yıllar Almanya'da yaşamış, aile içinde önemli bir yere ve güce sahip bir karakter...

EREN VURDEM (YAKUP)

Efraim ve Melek'in oğlu. Çakırbeyli Ailesi için ölür de öldürür de.

HAZIM KÖRMÜKÇÜ (BARIŞ)

İdris'in yeğeni. Uzun yıllar Rotterdam'da yaşamış ve hapishanede yatmış. Karanlık tarafı olan biri.

YOSİ MİZRAHİ (TAMER)

Madam Anna'nın finansçısı. Önce para diyen biri.

SERDAR DENİZ (CİVAN)

Ağa Dayı'nın sağ kolu. Soğuk, son derece tehditkar biri.