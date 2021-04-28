EDHO Tipi öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ayrılık..

Her Salı ATV ekranlarında yayımlanan ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölümünde Rıdvan, hedef aldığı Tipi'yi vurdu. Peki, EDHO Tipi öldü mü?

ATV ekranlarının uzun soluklu ve reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 192. bölümü, adeta izleyenlerin nefesini kesti.

Her bölüm heyecan dolu olayların yaşandığı EDHO'nun dün akşam ekranlara gelen bölümünde, Rıdvan'ın Tipi'yi hedef alması ve vurulma anı, izleyicide büyük heyecan yarattı.

Usta oyuncu Savaş Özdemir'in canlandırdığı sevilen karakter Tipi'in ölüp ölmeyeceği izleyenler tarafından merak konusu oldu. Savaş Özdemir'ın yapımdan ayrılacağı yönündeki iddialar, EDHO izleyicisinin gündemindeki yerini aldı.

Peki, EDHO Tipi öldü mü, Savaş Özdemir diziden ayrıldı mı? İşte detaylar...

EDHO TİPİ ÖLDÜ MÜ?

ATV'nin 6 sezondur devam eden uzun soluklu dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da, Rıdvan'ın kardeşi Macit'i boğarak öldüren Tipi düşmanlarının bir numaralı hedefi haline geldi.

Rıdvan'ın peşinde olduğu Tipi ise düştüğü tuzak sonucunda mezarlıkta vuruldu. Tipi, o sırada mezarlığa gelen yakın dostu Hızır Çakırbeyli'nin kucağında son nefesini verdi. Tipi'nin ölmesi Hızır Çakırbeyli'yi gözyaşlarına boğdu.

Ünlü oyuncu Savaş Özdemir, son bölümle birlikte diziden ayrıldı.

Instagram hesabı üzerinden veda mesajı paylaşan Savaş Özdemir, ''Hiç bırakmak istemediler ve inanın, benim içinde çok zor oldu Tipi'yle vedalaşmak. Onu çok uzun bir zaman bedenimde konuk ettim, kendi hayat hikayemden çok şey verdim. Fakat artık yorgundum. Hani derler ya vakti geldiğinde sahneden çekilmesini de bilmeli, evet zamanı çoktan gelmişti. Bu ışıltılı karakteri benimle buluşturan, böylesine güçlü bir projenin baş senaristine, çok kıymetli senaryo ekibine, birkaç günde mucizeler yaratan teknik ekibine, sanat, kostüm, makyaj, saç, reji ekibinde harikalar yaratan göremediğiniz ama görseniz çok seveceğiniz, bağrınıza basacağınız koca yürekli kahramanlara, beni her konuda her zaman destekleyen ve yanımda olan aileme, güzel sözleriyle beni yüreklendiren arkadaşlarıma, projenin başından bu yana bana kardeşçe desteğini esirgemeyen menajerim sevgili kardeşim Hakan Altut'a ve bizleri izleyerek onurlandıran, gururlandıran tüm izleyici dostlarıma gönülden teşekkür ederim.Tekrar birlikte olacağımızı umut ediyorum. Sağlık huzur mutluluk ve aydınlık yarınlar bizimle olsun... Hoşçakalın.'' ifadelerini kullandı.

SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

1970 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Savaş Özdemir, 1991 yılında İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer alan Savaş Özdemir, aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol aldı.

2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'na atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşe'yi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz.

Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı'nın "Derya Gülü" ve 2011-2012 sezonundaysa Emanuel Marie'nin "Beyaz" adlı oyunlarını yönetti.

2015 yılından beri ATV'de yayımlanan ''Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'' dizisinde Tipi rolünü canlandıran Özdemir, aynı zamanda dizinin oyuncularıyla çekilen ''Aman Reis Duymasın'' filminde de rol aldı.