EDHO yıldız bir oyuncuyu beş yıl sonra ekrana döndürdü! Bakın o isim kim çıktı

EDHO yıldız bir oyuncuyu beş yıl sonra ekrana döndürdü! Bakın o isim kim çıktı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezon hazırlıkları devam ediyor. Yeni sezonda kadrosuna 12 ismi dahil eden dizi, yıldız bir oyuncuyu beş yıl sonra ekranlara döndürüyor.

Yönetmenliğini Onur Tan'ın üstlendiği ATV'nin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yedinci sezonu bomba gibi açmaya hazırlanıyor.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi başarılı isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yedinci sezon çekimleri bu hafta başlıyor.

Yeni sezonunda da unutulmaz bölümlerle ekrana gelecek olan dizinin 200. bölümünün 26 Ekim tarihinde ekrana gelmesi planlanıyor.

Yeni sezonda 12 yeni ismi oyuncu kadrosuna dahil eden dizi, yıldız bir oyuncuyu beş yıl sonra yeniden hayranlarıyla buluşturuyor.

NURSELİ İDİZ BEŞ YIL SONRA EDHO İLE DÖNÜYOR

Beş yıldır ekranlarda görünmeyen usta oyuncu Nurseli İdiz, ATV'nin rekortmen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile dönüş yapıyor.

Bugüne kadar birçok dizi, film ve tiyatro oyunlarında yer alan usta oyuncu, dizinin yedinci sezonunda Madam Anna karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Nurseli İdiz'in yanı sıra 12 yeni oyuncunun kadroya katılması yeni sezonun çok renkli geçeceğini gösteriyor.