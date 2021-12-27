EDHO'da Çakırbeylilerin yeğeniydi! O isim Evlilik Hakkında Her Şey'e bomba gibi düşecek

EDHO'da Çakırbeylilerin yeğeniydi! O isim Evlilik Hakkında Her Şey'e bomba gibi düşecek

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin final yapmasının ardından gelen teklifleri değerlendiren Alara Turan, yeni projesini seçti. Turan, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un kaleme aldığı FOX TV'nin sevilen dizisi Evlilik Hakkında Her Şey, reytinglerdeki başarısını artırmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, başrollerinde Sumru Yavrucuk, Gökçe Bahadır, Tülin Ece, Gökçe Eyüboğlu, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı'nın yer aldığı Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bir evliliğin bütün aşamalarını dört kadın kahramanın üzerinden ekranlara taşıyan MF Yapım imzalı dizinin oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim katılmaya hazırlanıyor.

ALARA TURAN GELİYOR

Bu sezon Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna Çakırbeylilerin yeğeni olarak dahil olan güzel oyuncu Alara Turan, dizinin final yapmasının ardından yeni teklifleri değerlendirmeye başlamıştı.

Hiç vakit kaybetmek istemeyen Alara Turan, Evlilik Hakkında Her Şey dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Turan, her salı büyük merakla beklenen dizide, Cevher kardeşlerin üvey kardeşi Deniz Cevher karakterine hayat verecek.

''Kardeş Çocukları'' isimli dizideki Hayal karakteri ile dizi setlerine adım atan Alara Turan, daha sonra Çukur’da Songül karakteri ile kısa bir süre yer aldı.

Payitaht Abdülhamid dizisinde Fatma Sultan karakterini canlandıran Alara Turan, EDHO'nun 7. sezonuna Çakırbeylilerin yeğeni olarak dahil olmuştu. Ancak dizinin final yapmasının ardından Evlilik Hakkında Her Şey dizisine dahil oldu.

DENİZ CEVHER KARAKTERİ HAKKINDA

Bugüne kadar tek çocuk olduğunu düşünen Deniz Cevher; kendi annesi ve babası tarafından el bebek gül bebek büyütülmüş, el üstünde tutulmuş bir genç kadındır. Üç kardeşi olduğunu öğrenen ve Cevher Hukuk Bürosu’ndan haberdar olan Deniz, İzmir’den İstanbul’a bürodaki hakkını alabilmek ve kardeşleriyle yüzleşmek için gelecek, beklemediği sürprizlerle karşı karşıya kalacaktır.