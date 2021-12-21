EDHO'da Didem'le evliydi! Küçük Hızır'ın gerçek sevgilisi bakın kimmiş...

EDHO sayesinde adını duyuran ve herkesin sevgisini kazanan Yalçın Hafızoğlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Sevgilisi ile kareler paylaşmayı ihmal etmeyen oyuncu, hayranlarından tam not aldı.

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezona başlamadan final verdi.

Dizinin yapımcıları ve kanal arasında yaşanan kriz çözülemezken, oyuncular ve seyirci final kararına oldukça üzdü.

Birçok ünlü ve genç ismin kadrosunda yer aldığı diziye Hızır Ali karakteri ile dahil olan Yalçın Hafızoğlu ise adını geniş kitlelere duyurdu.

Dizi dışında müzikle uğraşan oyuncu, oynadığı 6 sezonun ardından KKTC Türkiye Sanat Ödülleri'nde "En İyi Çıkış Yapan Oyuncu" ödülüne sahip oldu.

Ödül töreni ile yeniden ortalarda gözükmeye başlayan yakışıklı oyuncu, sevgilisi ile gündeme geldi.

Dizide Didem ile nişanlanan Hızır Ali'nin gerçek sevgilisini gören takipçileri, hayranlıklarını gizleyemedi.

YALÇIN HAFIZOĞLU'NUN GERÇEK AŞKI

Yalçın Hafızoğlu ve Güliz Erkut uzun zamandır birlikte. EDHO sayesinde herkesin ilgisini çeken Hafızoğlu, özel hayatını göz önünde yaşamaktan ise kaçınıyor.

Sosyal medyadan zaman zaman fotoğraf paylaşan çift, hayranlarından beğeni ve yorum alıyor. Magazin basınına ilişkilerini yansıtmayan çiftin, ne zaman evleneceği ise şimdiden meraak konusu.