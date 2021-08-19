Yeni sezon öncesi şok gelişme! EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba'nın akıbeti belli oldu

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 7. sezon tanıtım çekimleri başladı. Diziden ayrılacağı iddia edilen EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akkaba'nın 7. sezondaki akıbeti belli oldu.

6 sezon boyunca ekran macerasını sürdüren, başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yalçın Hafızoğlu ve Yunus Emre Yıldırımer gibi başarılı isimlerin yer aldığı ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 7. sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu diziden son olarak Hüseyin Avni Danyal'ın ayrıldığı ve ''Yargı'' dizisinin kadrosuna katıldığı öğrenilmişti.

Hüseyin Avni Danyal'ın ayrıldığı dizide yeni vedaların yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu olmuştu.

Yeni sezon öncesi cast çalışmaları devam eden dizinin ekibi, ATV'nin yeni sezon tanıtım çekimlerine katıldı.

OZAN AKBABA TANITIM ÇEKİMLERİNE KATILDI

Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Yalçın Hafızoğlu sezona bomba gibi bir giriş yapmaya hazırlanan dizinin kanal tanıtımı için kamera karşısına geçti.

Diziden ayrılacağı iddia edilen Ozan Akbaba'nın da çekimlere katılması dikkat çekti.

BİRKAÇ BÖLÜM SONRA VEDA EDEBİLİR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ozan Akkaba'nın ilk bölümlerde rol aldıktan sonra diziden ayrılma ihtimali bulunuyor.