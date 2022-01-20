EDHO'dan Güldür Güldür Show'a şaşırtan transfer! İzleyicileri kırıp geçirecek

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Gözde Okur, Show TV’nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan ''Güldür Güldür Show'' adlı eğlence programı, yeni sezonunda da izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşatmaya devam ediyor.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Ali Sunal'ın üstlendiği Güldür Güldür Show, oyuncu kadrosu ve tiplemeleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

İzleyicileri adeta gülme krizine sokan Güldür Güldür Show programına sezon başında Toygan Avanoğlu ve Ayça Damgacı katılmıştı. Sevilen programa sezon arasında yeni bir oyuncu daha dahil oldu.

GÖZDE OKUR GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, ATV ile yapımcı arasında yaşanan krizin ardından yedinci sezonu yayınlanmadan final yaptı.

Yaşananların ardından EDHO dizisinin birçok oyuncusu yeni anlaşmalar yaptı ve projelerde görünmeye başladı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde 2 yıl boyunca hayat verdiği Mine karakteriyle adından söz ettiren Gözde Okur da dizinin bitmesinin ardından yeni projeler için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Gelen teklifleri değerlendiren ve kararını veren Gözde Okur, Show TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu.

GÖZDE OKUR HAKKINDA

1980 yılında İzmir’de dünyaya gelen Gözde Okur, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Oyunculuk kariyerine ''En Son Babalar Duyar'' isimli dizi ile başlayan Gözde Okur, ''Zengin Kız Fakir Oğlan'' adlı proje ile geniş bir hayran kitlesi elde etti.

Rüyam karakterini canlandıran Okur, bu dizide birlikte rol aldığı Mahir İpek ile de Güldür Güldür Show'da yeniden bir araya geldi.

Güzel oyuncu, 2021 yılının Şubat ayında kendisi gibi oyuncu olan Agah Murat Sezen ile dünyaevine girdi.