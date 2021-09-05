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- EDHO'dan Kırmızı Oda'ya iddialı transfer! O isim Delikanlı Sadi'yi unutturacak
EDHO'dan Kırmızı Oda'ya iddialı transfer! O isim Delikanlı Sadi'yi unutturacak
- Haber Merkezi
- 05.09.2021 - 14:21
Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden uyarlanan ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda, ikinci sezonuna iddialı bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
Yapımcılığını OGM Pictures’ın üstlendiği TV8'in reyting rekortmeni dizisi, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle adından söz ettiriyor.
Geçtiğimiz sezon Erkan Petekkaya'nın canlandırdığı Delikanlı Sadi karakteri ile izlenme rekorları kıran Kırmızı Oda'dan, Delikanlı Sadi'yi aratmayacak bir transfer geldi.
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Erkan Petekkaya ve Yiğit Özşener'in peş peşe vedalarının ardından ikinci sezon için oyuncu arayışına geçen diziye bomba bir isim dahil oldu.
6 sezon boyunca büyük bir ilgiyle takip edilen ATV ekranlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Rıdvan karakterine hayat veren usta oyuncu Ali İpin, Kırmızı Oda dizisine transfer oldu.
Ayrıca dizinin 2. sezonunda insan öykülerinin süresinin daha uzun olacağı öğrenildi.