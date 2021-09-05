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EDHO'dan Kırmızı Oda'ya iddialı transfer! O isim Delikanlı Sadi'yi unutturacak

EDHO'dan Kırmızı Oda'ya iddialı transfer! O isim Delikanlı Sadi'yi unutturacak

Farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, ses getirecek bir transfere imza attı. EDHO'nun Rıdvan'ı Ali İpin, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu.