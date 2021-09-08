EDHO'dan Kuruluş Osman'a bomba transfer! Genç oyuncu kadroya katıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin genç yıldızı, üçüncü sezonu merakla beklenen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.

Genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezonu büyük bir merakla bekleniyor.

Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği ve tarihin tozlu sayfalarında kalan Osmanlı Dönemi'ni özgün bir dil ve görkemli bir prodüksiyonla anlatan Kuruluş Osman'ın kadrosu her geçen gün genişliyor.

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan, heyecan ve aksiyon dolu bölümleriyle izlenme rekorları kıran dizinin kadrosuna genç bir oyuncu dahil oldu.

CAN BARTU ARSLAN KURULUŞ OSMAN'DA

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Ömer karakterine hayat veren 22 yaşındaki oyuncu Can Bartu Arslan, önümüzdeki Sezon Kuruluş Osman dizisinde rol alacak.

Oyunculuğa ''Es Es'' isimli diziyle adım atan Can Bartu Arslan, Köstebekgiller, Annem Uyurken, Galip Derviş ve Ulan İstanbul dizilerinde rol aldı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Ömer'i canlandıran genç oyuncu, son olarak ''Öğretmen'' dizisinde izleyici karşısına çıktı.

Can Bartu Arslan'ın Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldığını, dizinin yapım şirketi Bozdağ Film, sosyal medya hesabından yapıtığı paylaşımla duyurdu.

Bozdağ Film, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Kuruluş Osman’da yeni bir isim daha! Kuruluş Osman kadrosuna katılan Can Bartu Arslan’a Bozdağ Film Ailesi olarak hoş geldiniz diyoruz. Kuruluş Osman yeni sezonuyla yakında ATV'de.'' ifadelerini kullandı.

YEPYENİ KADRO

Çekimleri geçtiğimiz hafta başlayan, yakında yepyeni oyuncu kadrosuyla ATV ekranlarında seyircisiyle buluşacak olan dizinin üçüncü sezonunda hikayeye katılan isimler şöyle:

''Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Esen ve Ali Karaağaç.'



