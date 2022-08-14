EDHO'nun Ceylan'ı son haliyle sosyal medyayı salladı! 'Hızır'ın derdinden ne hale gelmiş'

EDHO'nun Ceylan'ı son haliyle sosyal medyayı salladı! 'Hızır'ın derdinden ne hale gelmiş'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ceylan'a hayat veren Sanem Çelik, son haliyle olay oldu. Çelik'in yeni halini gören hayranları, tanımakta zorluk çekti.

İlk bölümü 8 Eylül 2015 tarihinde yayınlanan, senaryosunu Raci Şaşmaz ve Bahadır Özdener'in birlikte kaleme aldıkları, yönetmenliğini Onur Tan, Zübeyr Şaşmaz ve Baran Özçaylan'ın yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar, 6 sezon boyuca reyting rekorları kırdı.

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı dizi, Salı günleri ATV ekranlarına damga vurdu.

Geçtiğimiz sene 7. sezonu ile ekrana gelmeye hazırlanan ancak ATV yönetimi ile sorun yaşayan EDHO ekibi, dizinin 200. bölümünü yayınlamadı.

Final kararı veren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yer alan Sanem Çelik ise uzun bir süre Ceylan'a hayat verdi.

18 Mayıs 1975 yılında İstanbul'da dünyaya gelen başarılı oyuncu, diziye ölerek veda etmiş ve herkesi üzmüştü.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü'nden mezun olan Çelik, sayısız projede yer aldı.

Ancak son yıllarda akıllarda Ceylan olarak kalan güzel oyuncu, ekrandan uzak kaldığı dönemde tarzını değiştirdi.

Diziden sonra bambaşka bir görüntüye kavuşan Sanem Çelik'i sosyal medyada gören hayranları tanımakta zorluk çekti.

Sanem Çelik'in son hali

Uzun süredir gözlerden uzak olan Sanem Çelik, yeni görüntüsüyle Ege sahillerinde objektif karşısına geçti.

Ünlü oyuncu, gerçek rengini görmek istediği için boyatmadığı saçlarını kendisinin kestiğini söyledi.

Çelik, yıllara meydan okumasının sırrını da “Yoga, meditasyon ve sağlıklı beslenme" diyerek açıkladı.